Главный военный прокурор РФ встретился с руководством минобороны Сирии

Заместитель генерального прокурора России, главный военный прокурор Валерий Петров провёл рабочую встречу с руководством Министерства обороны Сирийской Республики.

Прокурор встретился с руководством минобороны, военной юстиции, а также проинспектировал организацию работы российской авиационной группировки.

Как сообщают "Известия", помимо указанных мероприятий, Петров провел награждение сотрудников военной прокуратуры, которые несут службу в Сирии.

Валерий Петров возложил цветы к монументу российским воинам, погибшим при проведении военной операции в Сирийской Республике.

В начале недели, в рамках межправительственной комиссии, Россия и Сирия обсудили восстановление энергетического комплекса арабской республики.