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Подмосковные полицейские задержали опасных преступников

Сотрудники подмосковного Уголовного розыска, Росгвардии и Одинцовского Управления МВД совместными усилиями задержали подозреваемых в кражах и разбойном нападении. Ими оказались двое уроженцев одной из стран ближнего зарубежья и 27-летний москвич.

Подмосковные полицейские задержали опасных преступников

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Московской области, злоумышленники ворвались в дом к 72-летнему жителю деревни Белозёрово, связали его и, угрожая расправой, похитили 400 тысяч рублей. Под давлением преступников мужчина отдал им ключи от своей московской квартиры, откуда позже грабители похитили документы на жилплощадь.

При обыске у задержанных были изъяты похищенные ими документы, мобильные телефоны и электроинструмент.

Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В данный момент проводятся мероприятия, направленные на установление иных лиц, которые могут быть причастны к преступным действиям этой группировки.

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