Суворовцы из Перми приняли участие в археологических раскопках

Воспитанники Пермского Суворовского военного училища приняли участие в археологической экспедиции на Искорское городище.

Как сообщает пресс-служба Министерства Обороны, археологический памятник находится на севере Пермского края и представляет собой высокий холм с крутым склоном. Здесь находилось святилище родановской культуры. Впервые городище упоминалось в русской летописи в 1472 году.

Экспедицию проводили ученые Камской археологической экспедиции Пермского государственного научно-исследовательского университета, и студент первого курса историко-политологического факультета. Опытные археологи научили суворовцев разбивать раскоп, различать культурные слои и делать расчистку. Участникам экспедиции удалось найти сердоликовую бусину, предположительно X-XII века, а так же ножи, наконечники стрел и рыболовные крючки. Кроме того, были обнаружены и каменные наконечники, которые принадлежат к более ранней исторической эпохе.