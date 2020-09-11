В пяти регионах России стартовало учение транспортной авиации

Стартовало лётно-тактическое учение с экипажами отдельного смешанного транспортного авиационного полка Центрального военного округа. Маневры пройдут в Кемеровской, Курганской, Челябинской, Самарской и Свердловской областях.

Как сообщает "Росинформбюро", в Челябинской области летчики отработают десантирование поисково-спасательных и парашютно-десантных групп. В Кемеровской области проведут транспортировку грузов и личного состава.

На полигоне в Курганской области транспортно-боевые вертолёты произведут пуски неуправляемых авиационных ракет. В Челябинской области отработают высадку спасательной группы, а переброску тактического десанта — в Самарской области. Завершающим этапом станет посадка самолета Ан-26 на неподготовленную полосу в Свердловской области.

В манёврах военно-транспортной авиации задействовано 10 самолетов и вертолетов, восемь аэродромов и полторы сотни военнослужащих.