Костромские и ивановские десантники провели боевые стрельбы

На полигоне Песчаное Ивановского соединения ВДВ продолжается масштабная боевая подготовка военных специалистов.

Так, под руководством командиров парашютно-десантных батальонов состоялось занятие по организации и проведению боевых стрельб десантных подразделений.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, особое внимание уделялось практическому выполнению контрольных боевых стрельб, а также руководству подразделениями во время проведения таких стрельб. Условия были максимально приближены к боевым: десантникам предстояло ориентироваться в быстро меняющейся обстановке, согласно поступающим вводным, организовывать маневренную и позиционную оборону, наступление и вести бой на спецмашинах.

Десантники вели огонь под прикрытием БМД по возникающим мишеням, далее им предстояло захватить позиции условного противника и удерживать их до прибытия основных сил.

Отмечается, что десантники отлично справились с выполнением поставленных задач.