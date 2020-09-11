На полигоне Песчаное Ивановского соединения ВДВ продолжается масштабная боевая подготовка военных специалистов.
Так, под руководством командиров парашютно-десантных батальонов состоялось занятие по организации и проведению боевых стрельб десантных подразделений.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, особое внимание уделялось практическому выполнению контрольных боевых стрельб, а также руководству подразделениями во время проведения таких стрельб. Условия были максимально приближены к боевым: десантникам предстояло ориентироваться в быстро меняющейся обстановке, согласно поступающим вводным, организовывать маневренную и позиционную оборону, наступление и вести бой на спецмашинах.
Десантники вели огонь под прикрытием БМД по возникающим мишеням, далее им предстояло захватить позиции условного противника и удерживать их до прибытия основных сил.
Отмечается, что десантники отлично справились с выполнением поставленных задач.
Политики стирают грань сатиры и реальности.