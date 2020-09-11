Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин

Холдинг "Росэлектроника" поставил в Росгвардию 13 новых командно-штабных машин повышенной проходимости, предназначенные для организации узлов связи.

Командно-штабные единицы Р-142НСА-Р используются для оперативного развёртывания сетей передачи данных как по открытым, так и по закрытым каналам с применением алгоритмов шифрования.

Как сообщает Росинформбюро со ссылкой на гендиректора Рязанского Радиозавода Юрия Смирнова, "Росэлектроника" поставила заказчикам более 100 машин такого типа. Они уже доказали свою эффективность и позволяют оперативно, в течение 50 минут, развернуть мобильный узел связи.

Подобное оборудование применялось во время проведения Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году, где также подтвердило свою надежность.