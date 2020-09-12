Стартуют масштабные учения НАТО с отработкой ударов по России

В ближайшие несколько дней страны НАТО начнут масштабные учения с отработкой ударов по целям в Российской Федерации. Об этом говорят многочисленные военные эксперты.

"Как бы так внезапно совпало, что с ожидающейся на следующей неделе супрактивностью и суперагрессивностью полётов В-52Н из Англии в восточных направлениях, ВВС Франции в этот же период у себя на родине проведут уже четвёртое по счёту в этом году учение ВВС "Poker", на котором будет проверена подготовка летного состава и наземных технических служб французских ВВС для проведения операций с применением ядерного оружия", — опубликовано в Telegram-канале "Оперативная линия".

Франция планирует задействовать в учениях ряд районов в прибрежной зоне на западе страны, а также военные авиационные полигоны, включая истребители Rafale и Mirage-2000N, заправщики С-135 и самолётов Е-3F для широкого спектра задач.

Аналогичный "удар" по России нанесёт на следующей неделе самолёт американских ВВС B-52H. Бомбардировщик вылетит из Великобритании в сопровождении самолётов-разведчиков, которые будут обеспечивать его прикрытие. Перед группой стоит цель: "преодолеть зоны ПВО условного противника для практического применения условных ядерных боеприпасов".

Ранее главнокомандующий ВКС РФ Сергей Пуговкин сообщал об имитации ракетных ударов по Калининграду, Крыму, а также объектам ЮФО, ЦФО и СЗФО. По его словам, имитированные удары проводились из воздушного пространства Украины, Эстонии и Канады.