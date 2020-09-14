В Забайкалье экипажи военной авиации отработали тактические приемы

В Забайкалье экипажи военной авиации отработали тактические приемы и способы ведения боя.

Используя тактику внезапности и мгновенного нанесения удара по колонне бронетехники условного противника, экипажи вертолетов Ми-24 осуществили пуски неуправляемых ракет.

Прикрытие атакующей группы машин обеспечили вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор".

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, в рамках тренировки было произведено более двадцати вылетов боевых машин с забайкальского аэродрома. Экипажи военной авиации восточного военного округа отработали приемы обхода противовоздушной обороны предполагаемого противника, а также навыки авиаударов по заданным координатам.

Отмечается, что отработанные приемы были во многом новыми для экипажей.