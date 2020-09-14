Военные сборы молодых офицеров стартовали в Амурской области

Более 200 молодых офицеров всех родов войск, окончивших в этом году военные учебные заведения, проведут сборы под руководством командующего Амурским общевойсковым соединением Восточного военного округа. Сборы призваны повысить учебно-методические навыки офицеров.

Военнослужащие отработают навыки проведения занятий по боевой подготовки с применением средств беспилотной авиации, в частности, в условиях сложного рельефа местности Хабаровского края, Еврейской автономной и Амурской областей. Это поможет лейтенантам углубленно ознакомиться со спецификой местности, где им предстоит проходить службу, а так же с боевыми задачами дислоцируемых здесь войсковых соединений.

Особое внимание будет уделено изучению обучающих и воспитательных методик, которые молодые офицеры будут применять при работе с личным составом.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, лейтенантам предстоит пройти стрельбы, вождение спецтехники, сдача зачетов и нормативов по всем основным предметам профессионально-должностной подготовки.