В военном флоте появился женский экипаж

Успехом завершился эксперимент по созданию женского экипажа на патрульном катере Черноморского флота ВМФ РФ.
Как сообщает vpk-news.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, женщины прошли интенсивный курс общевойсковой подготовки.
Кроме того, дамы освоили следующие военные специальности:
Стартовал эксперимент с прохождения женщинами специальных курсов в Учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге по переподготовке на курсах подготовки экипажей кораблей четвёртого ранга.
Практический этап прошёл уже на Черноморском флоте. Военнослужащие отработали навыки подготовки катера к выходу в море и его управлению на море в различных условиях. На море женщины полностью самостоятельно управляли катером, а также обслуживали его узлы и агрегаты.
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