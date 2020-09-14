В военном флоте появился женский экипаж

Успехом завершился эксперимент по созданию женского экипажа на патрульном катере Черноморского флота ВМФ РФ.

Как сообщает vpk-news.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, женщины прошли интенсивный курс общевойсковой подготовки.

Кроме того, дамы освоили следующие военные специальности:

командир корабля

рулевой-сигнальщик

моторист-электрик

Стартовал эксперимент с прохождения женщинами специальных курсов в Учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге по переподготовке на курсах подготовки экипажей кораблей четвёртого ранга.

Практический этап прошёл уже на Черноморском флоте. Военнослужащие отработали навыки подготовки катера к выходу в море и его управлению на море в различных условиях. На море женщины полностью самостоятельно управляли катером, а также обслуживали его узлы и агрегаты.