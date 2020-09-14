Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи призвал подготовить армии России и Белоруссии.

"Я считаю, что нам ни в коем случае нельзя оглядываться на то, что нам скажут. Они с нами не считаются, они не смотрят на наши настороженности, они проводят учения тогда, когда хотят. Поэтому мы также, если вы поддержите этот тезис, не напрягая обстановку вокруг, мы будем готовить свои армии для того, чтобы если, не дай Бог, чтобы можно было этому противостоять", — сообщил президент Белоруссии.