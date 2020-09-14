Более двух тысяч связистов задействованы в учениях на западе России

Стартовали учения военных связистов Западного военного округа, в которых принимают участие более двух тысяч человек личного состава и 300 единиц боевой и специальной техники.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, соединения совершили многокилометровые марши на технике тз пунктов постоянной дислокации в заданные районы. Связисты будут проходить манёвры в следующих регионах:

Московская область

Ленинградская область

Калининградская область

Смоленская область

Ярославская область

Рязанская область

Белгородская область

Тамбовская область

Связисты развернули полевые пункты управления Западного военного округа, Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО. В Петербурге осуществил взлёт самолёт воздушного пункта управления штаба Западного военного округа, в полёте его прикрытие осуществляют экипажи истребителей Су-35. В Балтийском море катера связи приступили к решению задач по обеспечению связи и доведению сигналов боевого управления до группы кораблей.

В ходе манёвров будут отработаны навыки обеспечения штабов и войск всеми видами связи, а также устойчивость работы автоматизированных систем связи при радиоэлектронном воздействии условного противника.