Более тысячи танкистов задействованы на учениях в Бурятии

Масштабные учения танкистов Восточного военного округа проходят в Бурятии.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, в настоящее время экипажи боевых танков Т-72Б отрабатывают навыки стрельбы по различным мишеням днём и в условиях ночи.

С танкистами проводятся дополнительные занятия по вождению боевых машин и оборудованию позиций. Кроме того, военнослужащие отрабатывают навыки выполнения специальных тактических приёмов.

Артиллерийские подразделения проведут стрельбы различными типами боеприпасов с открытых и закрытых позиций, а разведывательные подразделения в своей работе применят беспилотные летательные аппараты.

Также танкисты и артиллеристы отработают ряд задач во взаимодействии с подразделениями РХБЗ и ПВО.