Масштабные учения танкистов Восточного военного округа проходят в Бурятии.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, в настоящее время экипажи боевых танков Т-72Б отрабатывают навыки стрельбы по различным мишеням днём и в условиях ночи.
С танкистами проводятся дополнительные занятия по вождению боевых машин и оборудованию позиций. Кроме того, военнослужащие отрабатывают навыки выполнения специальных тактических приёмов.
Артиллерийские подразделения проведут стрельбы различными типами боеприпасов с открытых и закрытых позиций, а разведывательные подразделения в своей работе применят беспилотные летательные аппараты.
Также танкисты и артиллеристы отработают ряд задач во взаимодействии с подразделениями РХБЗ и ПВО.
В манёврах примут участие более 1000 танкистов и артиллеристов, и более 200 единиц оружия и спецтехники.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.