Рабочая группа Минобороны посетила архипелаг Новая Земля

Рабочая группа Министерства обороны посетила архипелаг Новая Земля.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, архипелаг посетили замминистра обороны Андрей Картаполов и начальник Управления Минобороны РФ по работе с обращениями граждан Наталья Белоусова.

Белоусова сообщила, что на архипелаге построят три многоквартирных дома и детский сад на 360 мест, кроме того, два многоэтажных дома будут заселены уже в текущем году.

Военные чиновники провели рабочие встречи с гражданами. Отмечено, что после таких встреч удается решить многие актуальные проблемы жителей архипелага. Так, после обращений граждан во время прошлогодних встреч удалось провести реконструкцию местной школы, а также начать ремонт магистрального водопровода.

В Минобороны отметили, что решение важных социальных вопросов — основная задача рабочей группы. Помимо прочего, Андрей Картаполов изучил условия службы на Новой Земле, а также выслушал предложения военнослужащих и членов их семей.