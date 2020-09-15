Полицейские вернули маме пропавшую трёхлетнюю девочку

В Новокузнецке в дежурную часть местного отдела полиции обратилась пожилая женщина, которая сообщила, что на одной из улиц города гуляет маленький ребёнок без сопровождения взрослых.

По указанному женщиной адресу выехали инспекторы по делам несовершеннолетних. Девочка не смогла объяснить полицейским, где ее родители и почему она оказалась одна вечером на улице.

Заявлений о пропаже детей в полицию города не поступало. Правоохранители во взаимодействии с руководителями детских садов установили личности родителей ребёнка. Мама трёхлетней девочки пояснила, что накануне она вместе со знакомыми жарила шашлыки на природе. Когда девочка устала, мать отправила её домой со своей подругой и её детьми, однако домой девочка не пришла и заблудилась в городе.

Инспекторы передали ребёнка матери, после чего составили на неё протокол об административном правонарушении. Сейчас правоохранители решают вопрос о постановке семьи на профилактический учёт.