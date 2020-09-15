В Красноярском крае полицейские разыскали пропавшего грибника

К полицейским города Зеленогорск обратилась местная жительница, которая сообщила, что её отец отправился в лес за грибами и пропал.

Как сообщает пресс-служба МВД, полицейские оперативно сформировали поисковый отряд, в который вошли сотрудники ДПС, ППС, участковые уполномоченные. Кроме того, в поисках принимали участие сотрудники МЧС и родственники пропавшего.

В течение двух часов группа из двух правоохранителей и родственника мужчины обнаружила в лесном массиве пропавшего. Мужчина пояснил, что заблудился в лесу, а когда услышал звуки громкоговорителя, стал ориентироваться на них и двигаться в этом направлении.

Грибник был доставлен домой, его жизни и здоровью ничего не угрожает.