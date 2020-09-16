ВС Венесуэлы сбили американский самолет с наркотиками

До сих пор во многих научно-популярных изданиях можно встретить утверждения, будто бы слоны хоронят своих умерших сородичей в особых местах, называемых слоновьими кладбищами. Ученые долго пытались обнаружить хотя бы один такой "некрополь", однако тщетно — их поиски не увенчались успехом. А все потому, что данное утверждение — не более чем миф.