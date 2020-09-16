ВС Венесуэлы сбили американский самолет с наркотиками

Министр обороны Венесуэлы сообщил, что военные сбили "небольшой самолет, нелегально пересекший границу страны".
У воздушного судна оказался американский регистрационный номер. На борту находились наркотики.
Inutilizada aeronave del narcotráfico con matrícula norteamericana, que ingresó ilegalmente al espacio aéreo venezolano por el estado Zulia.#LaVerdadDeVenezuela #15Sep pic.twitter.com/qncyzKqMrc— Néstor Reverol (@NestorLReverol) September 15, 2020
"Нарушивший границу Венесуэлы самолёт обнаружены при помощи радаров Командования воздушной обороны. После этого были незамедлительно активированы установленные законом протоколы", - написал главком.
Напомним, что в 2013 году в Венесуэле вступил в силу закон, позволяющий сбивать самолеты наркоторговцев, пролетающие над территорией страны.
До сих пор во многих научно-популярных изданиях можно встретить утверждения, будто бы слоны хоронят своих умерших сородичей в особых местах, называемых слоновьими кладбищами. Ученые долго пытались обнаружить хотя бы один такой "некрополь", однако тщетно — их поиски не увенчались успехом. А все потому, что данное утверждение — не более чем миф.