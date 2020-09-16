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Военные полицейские провели стрельбы из новейшего оружия

Подразделения военной полиции Управления коменданта охраны Министерства обороны провели учебные стрельбы из новейшего стрелкового оружия.

Занятия по огневой подготовке прошли на базе специализированного многофункционального центра парка "Патриот".

Управление коменданта охраны Министерства обороны осуществляют охрану, оборону и пропускной режим на территории военного ведомства в Москве. Военные полицейские ежедневно отрабатывают навыки боевой, в том числе огневой подготовки.

На вооружении подразделения — улучшенные модификации пистолета Ярыгина и автомата АК-12, которые позволяют более эффективно решать боевые задачи.

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