Корабли Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы

Корветы Балтийского флота "Бойкий" и "Стерегущий" провели артиллерийские стрельбы и отразили авианалёт условного противника.

Как сообщает "Росинформбюро", экипажи кораблей провели розыгрыш артиллерийского боя с наводными кораблями, а также с одиночным кораблем. Суда отработали стрельбы из всех видов артиллерийских орудий.

В ходе отражения воздушной атаки условного противника были задействованы фронтовые бомбардировщики Су-24М, которые выступили в роли самолётов и крылатых ракет. По ним было проведено нацеливание средств ПВО, имеющихся на судах, после чего артиллерийские расчёты поразили условные цели .

Ранее экипажи корветов отработали задачи по обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника.