Военная комендатура Москвы провела внезапную проверку на территории гарнизона.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, личный состав комендатуры проверил соблюдение военнослужащими правил ношения военной формы и выполнения воинского приветствия.
Отмечается, что военная комендатура входит в состав военной полиции. Сотрудники комендатуры ежедневно проводят патрулирование на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах и других общественных местах.
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.