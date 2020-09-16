Военная комендатура Москвы провела внезапную проверку

Военная комендатура Москвы провела внезапную проверку на территории гарнизона.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, личный состав комендатуры проверил соблюдение военнослужащими правил ношения военной формы и выполнения воинского приветствия.

Отмечается, что военная комендатура входит в состав военной полиции. Сотрудники комендатуры ежедневно проводят патрулирование на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах и других общественных местах.