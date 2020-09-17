Полицейские помогли вернуться домой пенсионерке, потерявшей память

Архангельские полицейские помогли вернуться домой пенсионерке, которая, отправившись в лес, заблудилась и потеряла память.

Как сообщает пресс-служба МВД, в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение, что на одной из железнодорожных станций по путям бесцельно бродит пожилая женщина, тем самым подвергая себя опасности.

Правоохранители выехали на место и обнаружили пенсионерку, которую доставили в отдел полиции для беседы.

Женщина пояснила, что отправилась в лес за грибами, заблудилась и в результате стресса частично потеряла память. Пытаясь найти дорогу домой, она вышла к неизвестной ей железнодорожной станции, где её и обнаружили полицейские.

Стражам порядка удалось оперативно установить личность пенсионерки и место её проживания, после чего они передали женщину её сыну.