Архангельские полицейские помогли вернуться домой пенсионерке, которая, отправившись в лес, заблудилась и потеряла память.
Как сообщает пресс-служба МВД, в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение, что на одной из железнодорожных станций по путям бесцельно бродит пожилая женщина, тем самым подвергая себя опасности.
Правоохранители выехали на место и обнаружили пенсионерку, которую доставили в отдел полиции для беседы.
Женщина пояснила, что отправилась в лес за грибами, заблудилась и в результате стресса частично потеряла память. Пытаясь найти дорогу домой, она вышла к неизвестной ей железнодорожной станции, где её и обнаружили полицейские.
Стражам порядка удалось оперативно установить личность пенсионерки и место её проживания, после чего они передали женщину её сыну.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.