В Казани сотрудники ГИБДД оказали помощь женщине, которой резко стало плохо.
По информации пресс-службы МВД, к специалистам ДПС обратилась женщина-водитель. Она сказала, что направлялась на работу, но в какой-то момент ей резко стало плохо.
Лейтенант Раиль Хуснутдинов и сержант Ильшат Султанов сообщили о случившемся в дежурную часть и, применив световые и звуковые спецсигналы, сопроводили женщину до ближайшего медицинского учреждения, где ей оказали необходимую помощь. В настоящее время жизни и здоровью автоледи ничего не угрожает.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.