Сотрудники ГИБДД оказали помощь женщине, которой стало плохо

В Казани сотрудники ГИБДД оказали помощь женщине, которой резко стало плохо.

По информации пресс-службы МВД, к специалистам ДПС обратилась женщина-водитель. Она сказала, что направлялась на работу, но в какой-то момент ей резко стало плохо.

Лейтенант Раиль Хуснутдинов и сержант Ильшат Султанов сообщили о случившемся в дежурную часть и, применив световые и звуковые спецсигналы, сопроводили женщину до ближайшего медицинского учреждения, где ей оказали необходимую помощь. В настоящее время жизни и здоровью автоледи ничего не угрожает.