В Петербурге утилизировали три снаряда времён ВОВ

В Петербурге военнослужащие сапёрного подразделения утилизировали снаряды времён Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, военнослужащие инженерно-саперного подразделения общевойсковой армии Западного военного округа прибыли на место обнаружения 76-миллиметровых снарядов времён Великой Отечественной войны. Отмечается, что снаряды подверглись сильной коррозии, но всё же могли представлять серьезную опасность.

С помощью специальной техники сапёры вывезли снаряды на полигон для дальнейшей утилизации.

Пресс-служба Западного военного округа отмечает, что ежедневно инженерно-сапёрное подразделение выполняет до пяти выездов по обращениям граждан, которые связаны с обнаружением 70-летних снарядов.