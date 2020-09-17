В Петербурге военнослужащие сапёрного подразделения утилизировали снаряды времён Великой Отечественной войны.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, военнослужащие инженерно-саперного подразделения общевойсковой армии Западного военного округа прибыли на место обнаружения 76-миллиметровых снарядов времён Великой Отечественной войны. Отмечается, что снаряды подверглись сильной коррозии, но всё же могли представлять серьезную опасность.
С помощью специальной техники сапёры вывезли снаряды на полигон для дальнейшей утилизации.
Пресс-служба Западного военного округа отмечает, что ежедневно инженерно-сапёрное подразделение выполняет до пяти выездов по обращениям граждан, которые связаны с обнаружением 70-летних снарядов.
Миф об "эффекте 25-го кадра" оказался поразительно живучим: несмотря на то, что его многократно разоблачали, упоминания о нем как о чем-то реальном до сих пор появляются на страницах СМИ. Мало того, в ряде государств имеются законы, запрещающие использовать этот самый пресловутый эффект при демонстрации на телевидении различных рекламных роликов.