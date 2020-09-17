Связисты Балтийского флота провели тренировку на различных средствах связи.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, подразделения связи армейского корпуса Балтийского флота провели тренировку на радиорелейных и спутниковых средствах связи с узлами вышестоящего штаба.
Связисты отработали навыки развёртывания, перемещения, свёртывания подвижных станций связи с прокладкой кабельных линий и организацией беспроводных каналов связи. Основной задачей подобных тренировок является отработка навыков организации и обеспечения устойчивых каналов связи.
В манёврах приняли участие более 300 военнослужащих и свыше 50 единиц боевой техники.
Миф об "эффекте 25-го кадра" оказался поразительно живучим: несмотря на то, что его многократно разоблачали, упоминания о нем как о чем-то реальном до сих пор появляются на страницах СМИ. Мало того, в ряде государств имеются законы, запрещающие использовать этот самый пресловутый эффект при демонстрации на телевидении различных рекламных роликов.