Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
МИД РФ: американские санкции в отношении Ирана не сработают
Антон Котяков: люди должны знать, что им положено от государства
Какому поколению в России жить хорошо, выяснили социологи
В Татарстане появится новое правительство
Людмила Айвар прокомментировала ситуацию с наследством Баталова
Кремль: в ситуации с отравлением Навального слишком много абсурда
Литва боится за свою безопасность и просит помощи у Америки
"Обнажёнка" с Кристиной Асмус на экранах не появится
Колосков: "Ротор" наказан за разгильдяйство"

Ансамбль ЮВО выступил перед военнослужащими армии Китая

Ансамбль песни и пляски Южного военного округа выступил на полигоне «Капустин Яр» перед военнослужащими Народно-освободительной армии Китая, прибывшими для участия в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».

Ансамбль ЮВО выступил перед военнослужащими армии Китая

Для иностранных гостей были исполнены полюбившиеся военные песни, а так же песни современных исполнителей на военную тематику.

Военные артисты, под руководством Игоря Марченко исполнили более 20 песен.

Артистов и участников предстоящих учений поприветствовали заместитель командующего войсками Южного военного округа, Герой Российской Федерации, генерал-лейтенант Рустам Мурадов и заместитель командующего Западного военного округа НОАК, генерал-лейтенант Лю Сяу У.

«Именно в этот момент, когда в мире сложная ситуация с пандемией, а Китай и Россия совместно борются с этой бедой, Китайская Народная Республика отправила свой воинский контингент на учения в Россию», - отметил генерал-лейтенант Лю Сяу У. «Это мероприятие показывает развитие и укрепление наших двухсторонних государственных отношений и взаимодоверие двух армий», - подчеркнул китайский военачальник.

 

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября под руководством начальника Генерального штаба - первого заместителя Министра обороны Российской Федерации на внутренних полигонах Южного военного округа - «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» привлекается около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

 

Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации

 

Последние материалы
Вячеслав Куренков раскрыл принцип работы бионического глаза
Внесено предложение увеличить наказание за разглашение личных данных
Вице-премьер Украины: мы не будем закреплять особый статус Донбасса
Сергей Миронов: для самокатов нужны отдельные правила
МИД РФ: американские санкции в отношении Ирана не сработают
Ансамбль ЮВО выступил перед военнослужащими армии Китая
Антон Котяков: люди должны знать, что им положено от государства
"Слишком много абсурда": Кремль отказался верить на слово в истории с Навальным
Какому поколению в России жить хорошо, выяснили социологи
В Татарстане появится новое правительство
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Эксперты КНР: Россия может потребовать от Украины пересмотра границ

Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".

Эксперты КНР: Россия может потребовать от Украины пересмотра границ
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Полезно знать
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Шоу-бизнес
Сын Тарзана и Королёвой переживает измену отца
Политика. Новости и аналитика
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
Игорь Буккер Игры викингов заканчивались матом Игорь Буккер Усам Оздемиров Дедолларизация как уход от токсичной валюты Усам Оздемиров Василий Амирджанов Лукашенко получил от Путина индульгенцию и $1,5 млрд Василий Амирджанов
Комментарии
Правительство готовит народ к худшим временам
Правительство готовит народ к худшим временам
Лещенко заявил, что ему стыдно болеть за "Динамо"
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
Он Ельцина видел: Евгений Савченко объявил об отставке
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
Как защитить себя от фейковых новостей
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
Мария Захарова: Западу не нужна правда о Навальном
Бюджет и поправки: основные темы диалога Миронова с президентом
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников