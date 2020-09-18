Ансамбль ЮВО выступил перед военнослужащими армии Китая

Ансамбль песни и пляски Южного военного округа выступил на полигоне «Капустин Яр» перед военнослужащими Народно-освободительной армии Китая, прибывшими для участия в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».

Для иностранных гостей были исполнены полюбившиеся военные песни, а так же песни современных исполнителей на военную тематику.

Военные артисты, под руководством Игоря Марченко исполнили более 20 песен.

Артистов и участников предстоящих учений поприветствовали заместитель командующего войсками Южного военного округа, Герой Российской Федерации, генерал-лейтенант Рустам Мурадов и заместитель командующего Западного военного округа НОАК, генерал-лейтенант Лю Сяу У.

«Именно в этот момент, когда в мире сложная ситуация с пандемией, а Китай и Россия совместно борются с этой бедой, Китайская Народная Республика отправила свой воинский контингент на учения в Россию», - отметил генерал-лейтенант Лю Сяу У. «Это мероприятие показывает развитие и укрепление наших двухсторонних государственных отношений и взаимодоверие двух армий», - подчеркнул китайский военачальник.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября под руководством начальника Генерального штаба - первого заместителя Министра обороны Российской Федерации на внутренних полигонах Южного военного округа - «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» привлекается около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации