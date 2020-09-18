Военные освободили заложников, удерживаемых условными террористами

В рамках совместного белорусско-российского тактического учения "Славянское братство — 2020", личный состав подразделения специального назначения отдельного разведывательного батальона Псковского гвардейского соединения ВДВ и подразделения специального назначения сил специальных операций Республики Беларусь,входящие в состав многонациональной тактической группировки, входе совместных практических действий отработали учебные задачи по освобождению заложников и овладению зданием удерживаемым условными террористами.

При выполнении учебных задач российские и белорусские военнослужащие действовали совместно на участке полигона с имитацией реальной обстановки.

В ходе операции по выполнению учебной задачи, российский и белорусский спецназ на трех бронеавтомобилях "Рысь" выдвинулась к зданию с заложниками, удерживаемыми условными террористами.

Уничтожив условного противника в здании, спец группа приступила к поиску и задержанию условных террористов на прилегающей территории выдвигаясь боевыми тройками.

Российскими и белорусскими военнослужащими также были отработаны вопросы безопасной эвакуации раненного и оказания ему первой медицинской помощи непосредственно в районе выполнения задач

С 14 сентября на полигоне "Брестский" в Республике Беларусь стартовал первый этап совместного белорусско-российского тактического учения "Славянское братство-2020".

Учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран. От российской стороны в нем участвуют подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ.

В ходе учения белорусские и российские десантники отработают вопросы совместных действий в составе тактической группы. Также пройдут дни национальной культуры и спортивные соревнования.

В 2020 году учение проходит в двухстороннем формате, в составе Сил специальных операций Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск Российской Федерации. В учении принимают участие более 800 военнослужащих двух стран и около 170 единиц боевой и специальной техники, в том числе и современные боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка" гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ.

Учения "Славянское братство" регулярно проводятся с 2015 года.

Первое совместное тактическое учение десантников "Славянское братство" состоялось в 2015 году на полигоне "Раевский" Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае.

В 2016 и 2019 годах учение проходило на полигонах "Орешац" и "Пескови" в Республике Сербия, в 2017 году на полигоне "Брестский" в Республике Беларусь, в 2018 году учение снова прошло на полигоне "Раевский" Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае. В 2020 году учение принимает Белорусская сторона.

От Российской Федерации в учении принимали участие десантники Новороссийского (горного) и Псковского гвардейских десантно-штурмовых соединений, от ССО Республики Беларусь подразделения отдельных гвардейских десантно-штурмовых соединений из Витебска и Бреста, от Республики Сербия — подразделения специальной бригады Сербской армии.

Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации