Президент России Владимир Путин рассказал об уникальном оружии, которым обладают отечественные военные и которого больше нет ни у одной страны.
С таким заявлением российский лидер выступил в День оружейника.
"На протяжении десятилетий нам постоянно приходилось быть в роли догоняющих, это касалось атомного, ядерного оружия, затем дальней стратегической авиации, а потом и ракетной межконтинентальной техники, то есть того, что специалисты называют средствами доставки", — пояснил глава государства.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что американцы были готовы официально признать Крым российским. Это говорили и Киеву "руководители из Америки".