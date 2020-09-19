Путин: РФ впервые в истории обладает оружием, которого нет ни у кого

Президент России Владимир Путин рассказал об уникальном оружии, которым обладают отечественные военные и которого больше нет ни у одной страны.

С таким заявлением российский лидер выступил в День оружейника.