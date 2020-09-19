Маньяка из Рыбинска арестовали на два месяца

Виталий Молчанов арестован на два месяца по обвинению в изнасиловании и убийстве двух детей своей сожительницы.

Соответствующее решение вынес Рыбинский городской суд. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Сейчас следствие продолжает сбор улик и доказательств, которые указывают на вину Молчанова в содеянном.

Ранее обвиняемый признался в убийстве двоих детей своей сожительницы.