Виталий Молчанов арестован на два месяца по обвинению в изнасиловании и убийстве двух детей своей сожительницы.
Соответствующее решение вынес Рыбинский городской суд. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Сейчас следствие продолжает сбор улик и доказательств, которые указывают на вину Молчанова в содеянном.
Ранее обвиняемый признался в убийстве двоих детей своей сожительницы.
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