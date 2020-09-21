Ефремов: Обама был пацаном, когда мы начали гиперзвуковые эксперименты

Создатель российского гиперзвукового комплекса "Авангард" высмеял Дональда Трампа за утверждение, что Россия украла технологию у администрации Обамы, заявив, что гиперзвуковые эксперименты в стране начались задолго до его президентства.

Напомним, Дональд Трамп во время недавнего предвыборного митинга в штате Миннесота заявил, что Россия смогла построить свою "супер-пупер-гиперзвуковую ракету" только потому, что она "получила эту информацию от администрации Обамы, Россия украла эту информацию"."

Эти утверждения не были подкреплены никакими доказательствами, Трамп также добавил, что у США есть своя гиперзвуковая ракета, которая якобы "намного быстрее" российской.

"Барак Обама стал президентом США в 2009 году. Наши эксперименты с подобными вещами начались еще в советское время, когда Обама был еще подростком, — рассказал "Российской газете" известный инженер Герберт Ефремов, сыгравший ключевую роль в разработке новейших российских ракетных комплексов, в том числе глиссады "Авангард". — Он был еще школьником, когда мы уже экспериментировали с гиперзвуковыми технологиями".

Вывод, который можно сделать из слов 87-летнего разработчика "Авангарда" Ефремова, заключается в том, что российские ученые начали разрабатывать гиперзвуковые технологии в период между 1974 и 1981 годами.

И их труд не пропал даром, поскольку в прошлом году российский "Авангард" стал первым гиперзвуковым оружием в мире, заступившим на боевое дежурство.

Еще два российских гиперзвуковых комплекса — "Кинжал" и "Циркон" — сейчас проходят испытания.

Владимир Путин заявил на минувшей неделе, что беспрецедентное гиперзвуковое оружие изменило статус-кво в пользу России.