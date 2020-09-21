Спецназ уничтожил условных "боевиков" в Хабаровском крае

В Хабаровском крае прошли учения, в ходе которых спецназ Восточного военного округа уничтожил условного противника и завладел бронетехникой.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, по сценарию "боевики" захватили бронеавтомобиль "Тигр" и спецназу предстояло блокировать и уничтожить условного противника.

Подразделения специального назначения десантировались в необходимый район и организовали засаду на пути следования "боевиков". Выявить их помогли современные станции военной разведки.

Военнослужащие выполнили норматив по погрузке личного состава в вертолет Ми-8амтш, с которого десантировались с высоты от 800 до 1000 метров в заданном районе.

В ходе непродолжительного боя с условным противником, последний был уничтожен, бронеавтомобиль и важные документы захвачены спецназом.