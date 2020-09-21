В Орехово-Зуеве полиция уничтожила шесть гектаров конопли

В Орехово-Зуеве полицейские уничтожили шесть гектаров дикорастущей конопли в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Мак".

Мероприятие направлено на выявление и уничтожение растений, содержащих наркотические и психотропные вещества.

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, в ходе рейда в районе поселка Новый Снопок обнаружен участок с дикорастущей коноплёй. По результатам исследования установлено, что изъятые образцы растений содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством — марихуаной.