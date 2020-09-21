МВД предлагает разрешить использовать эторфин в ветеринарии

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов МВД России разместило проект, который предусматривает использование эторфина в ветеринарии.

Как сообщает пресс-служба МВД, в настоящее время на территории России запрещено использовать опиоидный анальгетик эторфин, в том числе в ветеринарных целях. Однако в мировой практике при помощи раствора данного вещества ветеринары производят лечебные вмешательства.

Вещество применяют:

при стоматологических манипуляциях;

обработке копыт;

профилактических обследованиях животных.

В целях обеспечения использования эторфина в ветеринарии на территории Российской Федерации МВД России разработан проект постановления правительства Российской Федерации, которым предлагается перенести эторфин из списка I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681, в список II Перечня. После этого указанное вещество будет доступно для использования в ветеринарии.

Однако в МВД отмечают, что значительный, крупный и особо крупный размер данного вещества останется в соответствии с действующим законодательством.