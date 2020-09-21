Мотострелки выдвинулись в районы сосредоточения на учении "Кавказ-2020"

В рамках стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020" мотострелки Южного военного округа совершили марш в районы сосредоточения.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, подразделения материально-технического обеспечения навели паромную и понтонную переправы через реку шириной около 500 метров и восстановили железнодорожный мост, который был разрушен авиацией условного противника.

При поддержке инженерных подразделений и экипажей армейской авиации мотострелки преодолели водные преграды и продолжили марши в районы выполнения задач.

В ходе учения командиры подразделений отработают вопросы взаимодействия на марше и в районе выполнения учебно-боевой задачи. Особое внимание будет уделяться отработке действий подразделений ПВО по отражению ударов авиации условного противника и взаимодействию с комплексами беспилотных летательных аппаратов.

На заключительном этапе учения пройдут боевые стрельбы из вооружения самоходных гаубиц «Мста-С», танков Т-72Б3, гранатомётов и стрелкового оружия.