Сотрудники ДПС оказали помощь мужчине, потерявшему сознание

В Краснодарском крае сотрудники ДПС экстренно доставили в медучреждение мужчину, потерявшего сознание.

Как сообщает пресс-служба МВД, лейтенанты полиции Руслан Ермоленко, Евгений Соловьёв, а также капитан Сергей Гражданкин несли службу в составе экипажа роты ДПС города Сочи на территории Олимпийского парка. В это время к ним обратились прохожие, которые сообщили, что мужчине, сидящему на лавке, стало плохо и ему необходима срочная медицинская помощь.

Правоохранители срочно направились к пострадавшему. Его состояние ухудшалось, он потерял сознание. Госавтоинспекторы экстренно доставили 66-летнего мужчину в ближайшее медучреждение, у него был диагностирован гипертонический криз. Благодаря действиям полицейских пострадавшему была своевременно оказана медицинская помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.