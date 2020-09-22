Командующий ВДВ России, генерал-полковник Андрей Сердюков принял участие в совместных практических действиях активной фазы белорусско-российского учения "Славянское братство-2020".
22 сентября в соответствии с замыслом белорусско-российского учения "Славянское братство-2020" на полигоне "Брестский" военнослужащие двух стран совершили десантирование личного состава и техники из самолетов Ил-76МД с последующей отработкой тактических задач.
За ходом десантирования наблюдал командующий ВДВ России Андрей Сердюков и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
Военнослужащие Псковского десантно-штурмового соединения ВДВ совместно с белорусскими коллегами совершили марш с полигона "Брестский" на аэродром "Барановичи" для погрузки в самолеты военно-транспортной авиации.
Десантирование производилось с высоты около 600 метров из шести самолетов военно-транспортной авиации ВКС России и одного самолета Ил-76 ВВС Белоруссии на незнакомую для них площадку приземления "Сахара", находящуюся в приграничном районе Брестской области.
Всего было десантировано около 250 российских и белорусских десантников и три единицы боевой техники.
После приземления личный состав подразделений двух стран отработал тактические задачи по захвату и удержанию важных объектов условного противника и выгодного рубежа до подхода основных сил тактической группы.
Командующий Воздушно-десантными войсками России и министр обороны Белоруссии высоко оценили подготовку российских и белорусских десантников.
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