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Командующий ВДВ проверил ход учения "Славянское братство-2020"

Командующий ВДВ России, генерал-полковник Андрей Сердюков принял участие в совместных практических действиях активной фазы белорусско-российского учения "Славянское братство-2020".

Командующий ВДВ проверил ход учения

22 сентября в соответствии с замыслом белорусско-российского учения "Славянское братство-2020" на полигоне "Брестский" военнослужащие двух стран совершили десантирование личного состава и техники из самолетов Ил-76МД с последующей отработкой тактических задач.

За ходом десантирования наблюдал командующий ВДВ России Андрей Сердюков и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Военнослужащие Псковского десантно-штурмового соединения ВДВ совместно с белорусскими коллегами совершили марш с полигона "Брестский" на аэродром "Барановичи" для погрузки в самолеты военно-транспортной авиации.

Десантирование производилось с высоты около 600 метров из шести самолетов военно-транспортной авиации ВКС России и одного самолета Ил-76 ВВС Белоруссии на незнакомую для них площадку приземления "Сахара", находящуюся в приграничном районе Брестской области.

Всего было десантировано около 250 российских и белорусских десантников и три единицы боевой техники.

После приземления личный состав подразделений двух стран отработал тактические задачи по захвату и удержанию важных объектов условного противника и выгодного рубежа до подхода основных сил тактической группы.

Командующий Воздушно-десантными войсками России и министр обороны Белоруссии высоко оценили подготовку российских и белорусских десантников.

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