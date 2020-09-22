На полигоне Ашулук подразделения ПВО Южного военного округа успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар.
Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в рамках учения «Кавказ-2020» авиационные экипажи Воздушно-космических сил выполнили полеты в качестве контрольных целей для проверки дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.
В воздух были подняты самолеты:
А также вертолеты Ми-8, Ми-35М и другие.
В проверке было задействовано около 50 воздушных судов, они имитировали полет экипажей-нарушителей воздушного пространства в зоне ответственности подразделений ПВО.
Авиация условного противника должна была преодолеть системы ПВО, условно уничтожить радиолокационные станции, позиции зенитных ракетных войск и аэродромы.
Во время прикрытия позиционных районов и отражения массированных ракетно-авиационных ударов подразделениями радиотехнических войск были обнаружены цели, классифицируемые как самолёты условного противника.
На пунктах наведения авиации офицеры боевого управления отработали наведение экипажей истребителей на воздушные цели.
По самолётам-нарушителям были применены электронные пуски зенитных управляемых ракет и управляемого ракетного авиационного вооружения
Все воздушные цели уничтожены расчетами зенитных ракетных комплексов С-400 и С-300, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и экипажами истребителей.
Кроме того, истребительные экипажи провели реальные маневренные воздушные бои с самолетами, обозначающими противника.
Авиация ВКС нанесла ракетно-бомбовые удары по аэродромам условного противника и колоннам диверсионно-разведывательных формирований, все цели были уничтожены.
Подразделениями ЗРВ в ходе ведения противовоздушных боев по отражению массированного ракетно-авиационного удара противника успешно уничтожены 23 воздушные цели.
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