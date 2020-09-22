Полицейский задержал грабителя на месте преступления

В Подмосковье оперуполномоченный стал очевидцем разбойного нападения на пенсионерку и задержал подозреваемого на месте преступления.

Как сообщает пресс-служба МВД, злоумышленник напал на пенсионерку в подъезде жилого дома. Он ударил женщину по голове деревянной палкой и похитил её сумку, после чего скрылся.

Пенсионерка вышла на улицу и стала звать на помощь. В этот момент в своё нерабочее время мимо проезжал старший оперуполномоченный подполковник полиции Сергей Рытов. Он услышал крики женщины, остановил автомобиль и бросился в погоню за преступником. Полицейский задержал грабителя и сообщил коллегам из территориального отдела МВД. Прибывшие сотрудники уголовного розыска изъяли у злоумышленника имущество потерпевшей.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Подозреваемый дал признательные показания, он заключён под стражу.