В Подмосковье оперуполномоченный стал очевидцем разбойного нападения на пенсионерку и задержал подозреваемого на месте преступления.
Как сообщает пресс-служба МВД, злоумышленник напал на пенсионерку в подъезде жилого дома. Он ударил женщину по голове деревянной палкой и похитил её сумку, после чего скрылся.
Пенсионерка вышла на улицу и стала звать на помощь. В этот момент в своё нерабочее время мимо проезжал старший оперуполномоченный подполковник полиции Сергей Рытов. Он услышал крики женщины, остановил автомобиль и бросился в погоню за преступником. Полицейский задержал грабителя и сообщил коллегам из территориального отдела МВД. Прибывшие сотрудники уголовного розыска изъяли у злоумышленника имущество потерпевшей.
Правоохранители возбудили уголовное дело. Подозреваемый дал признательные показания, он заключён под стражу.
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