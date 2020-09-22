Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Лжецелительница похитила у пенсионерки миллион рублей
Колокольцев заявил о ликвидации подпольной нарколаборатории
Одомашнивание лошадей произошло не в Турции — учёные
Убийца Джона Леннона принёс извинения Йоко Оно спустя 40 лет
Подразделения ПВО отразили ракетно-авиационный удар в рамках учения
Путин призвал убрать торговые барьеры и не связывать руки бизнесу
Пептиды из яда тарантулов облегчают боль при раздражении кишечника
Андрей Макаревич назвал размер своей пенсии
Ракетные комплексы уничтожили корабли условного противника

Полицейский задержал грабителя на месте преступления

В Подмосковье оперуполномоченный стал очевидцем разбойного нападения на пенсионерку и задержал подозреваемого на месте преступления.

Полицейский задержал грабителя на месте преступления

Как сообщает пресс-служба МВД, злоумышленник напал на пенсионерку в подъезде жилого дома. Он ударил женщину по голове деревянной палкой и похитил её сумку, после чего скрылся.

Пенсионерка вышла на улицу и стала звать на помощь. В этот момент в своё нерабочее время мимо проезжал старший оперуполномоченный подполковник полиции Сергей Рытов. Он услышал крики женщины, остановил автомобиль и бросился в погоню за преступником. Полицейский задержал грабителя и сообщил коллегам из территориального отдела МВД. Прибывшие сотрудники уголовного розыска изъяли у злоумышленника имущество потерпевшей.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Подозреваемый дал признательные показания, он заключён под стражу.

Последние материалы
Полицейский задержал грабителя на месте преступления
На Кубани полицейские предотвратили заказное убийство
Лжецелительница похитила у пенсионерки миллион рублей
Колокольцев заявил о ликвидации подпольной нарколаборатории
Одомашнивание лошадей произошло не в Турции — учёные
Убийца Джона Леннона принёс извинения Йоко Оно спустя 40 лет
Подразделения ПВО отразили ракетно-авиационный удар в рамках учения
Путин призвал убрать торговые барьеры и не связывать руки бизнесу
Майкрософт и YouTube ждёт фиаско?
Пептиды из яда тарантулов облегчают боль при раздражении кишечника
Популярное
Общество
Помощники Навального могут сесть в тюрьму лет на 7

Помощники Алексея Навального, которые вывезли из России "обнаруженные ими улики, свидетельствующие об отравлении" блогера, могут "загреметь" в тюрьму лет на 7.

Помощники Навального могут сесть в тюрьму лет на 7
Николай Басков эмоционально высказался об измене Тарзана
Шоу-бизнес
Николай Басков эмоционально высказался об измене Тарзана
Биатлон
Польховский назвал биатлонистов, которым гарантировано участие в КМ
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова показала фото с прогулки с сыном
Василий Амирджанов Замполиты научат росгвардейцев правильной идеологии Василий Амирджанов Игорь Буккер Что убивает президентов США Игорь Буккер Усам Оздемиров Евразийский экономический союз на перепутье после уроков Минска Усам Оздемиров
Комментарии
"Новая нефть": как власть будет забирать деньги у россиян
"Повод для войны": флоты РФ и НАТО столкнутся у Крыма?
Замполиты научат росгвардейцев правильной идеологии
Новая идея: вода для Крыма в обмен на "апгрейд" Минских соглашений
Трамп не упомянул Россию во время выступления перед Генассамблеей ООН
Новая идея: вода для Крыма в обмен на "апгрейд" Минских соглашений
Кончаловский: дестал﻿инизация — это примитивное решение Хрущева
Кончаловский: дестал﻿инизация — это примитивное решение Хрущева
Новая идея: вода для Крыма в обмен на "апгрейд" Минских соглашений
Новая идея: вода для Крыма в обмен на "апгрейд" Минских соглашений
"Повод для войны": флоты РФ и НАТО столкнутся у Крыма?
Старинный принцип "собака лает – караван идёт" срабатывает против России
"Новая нефть": как власть будет забирать деньги у россиян
"Повод для войны": флоты РФ и НАТО столкнутся у Крыма?
"Никто же не поверит": Жириновский хочет "чисток" в "Единой России"
"Новая нефть": как власть будет забирать деньги у россиян
К чему приводит передозировка витамина С?
"Хорошее предложение" США - ультиматум России?
Бойкот и санкции: Европарламент призвал изолировать Россию
"Северный поток-2": точку ставить рано?
"Северный поток-2": точку ставить рано?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников