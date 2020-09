Министерство обороны Великобритании продемонстрировало фотографии тренировочного прыжка своих военнослужащих на Украине, которую они описывают как союзника и как "задний двор России".

📸Soldiers from @TheParachuteReg have jumped into Ukraine to test the UK's ability to rapidly support its allies should the need arise.

Here are the elite soldiers in action: https://t.co/4YhpTNthWE