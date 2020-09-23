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Британские десантники высадились на "заднем дворе России"

Министерство обороны Великобритании продемонстрировало фотографии тренировочного прыжка своих военнослужащих на Украине, которую они описывают как союзника и как "задний двор России".

Британские десантники высадились на

” В сельской местности Украины, всего в двух шагах от границы с Россией, британские десантники установили быстрое воздушно-десантное развертывание", — говорится в сообщении Medium post by DefenceHQ.

Учебное десантирование произошло в понедельник, и в нем приняли участие около 250 солдат из базирующейся в Колчестере 16-й воздушно-десантной бригады.

"Они (британские десантники) были доставлены из Оксфордшира, что стало доказательством того, что Британия способна направить высокоэффективные войска в любое место и в любое время, когда они необходимы”, — министра ВС королевства Джеймс Хеппи.

По его словам, цель мероприятия состояла в том, чтобы проверить способность Великобритании "быстро двигаться в поддержку своих союзников, если возникнет такая необходимость, обеспечивая уверенность нашим украинским партнерам в отношении противодействия потенциальных противникам".

К англичанам присоединились бойцы 3-го украинского батальона 80-й отдельной воздушно-десантной бригады. Эти учения получили название "Совместные усилия" — точно такое же название использовалось в ходе операции НАТО в Боснии и Герцеговине в 1995–1996 годах.

  • Сама "операция" является частью программы подготовки украинских войск Orbital, которую Великобритания начала в 2015 году как демонстрацию "непоколебимой приверженности независимости Украины, территориальной целостности и суверенитету”.

Напомним, что июня 2020 года Украина является одним из шести "партнеров НАТО по расширению возможностей”, наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией, с "индивидуальными отношениями на основе областей, представляющих взаимный интерес.”

Хотя страны НАТО отказались признать решение Крыма отделиться от Украины и воссоединиться с Россией в 2014 году, после киевского Майдана, "союзником" в полном смысле этого слова, Киев им до сих пор не стал, так как не является членом НАТО. Более того, ведущие европейские члены возглавляемого США блока не проявляют особого желания признавать таковым нестабильное пограничное государство.

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