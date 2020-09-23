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Красноярский "мессия" Виссарион арестован. Его ждёт суд

Полиция Красноярского края задержала трех лидеров пресловутой религиозной секты "Церковь Последнего Завета", подозреваемых в использовании психологического насилия для извлечения дохода, что привело к "серьезному ущербу" для их последователей.

Движение, основанное в 1991 году, запрещает своим последователям курить, пить или обменивать деньги, и они живут как фермеры-вегетариацы, ведущие натуральное хозяйство. 

  • Создатель секты Сергей Тороп, он же отец Виссарион, называет себя реинкарнацией Иисуса Христа.

По данным Следственного комитета России, Торопу и двум другим лидерам секты - Вадиму Редькину (экс-барабанщик "Ласкового мая") и Владимиру Ведерникову - будет предъявлено обвинение в "создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием в отношении граждан".

Как следует из материалов уголовного дела, трое мужчин основали в Красноярском крае поселение, состоящее из нескольких деревень, построенных последователями Виссариона. Одна из них - Тиберкул, история которой начинается с 1995 года - широко известна в России как "Город Солнца".  

В 2020 году эта секта дважды была фигурантом в судебных процессах:

  • В феврале члены церкви были допрошены в рамках расследования дела о коррупции и мошенничестве в школе "Истоки", где учатся дети последователей Виссариона. 
  • В августе было возбуждено уголовное дело после того, как представители Виссариона не допустили журналистов к съемкам в общине.

Церковь Последнего Завета стала хорошо известна на Западе в 2012 году, когда Vice News выпустила документальный фильм на своем канале Youtube под названием "Лидер Сибирского культа думает, что он Иисус". 

В 2014 году аналогичный документальный фильм под названием "Сибирский Мессия" был снят телеканалом RT.

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