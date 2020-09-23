Полиция Красноярского края задержала трех лидеров пресловутой религиозной секты "Церковь Последнего Завета", подозреваемых в использовании психологического насилия для извлечения дохода, что привело к "серьезному ущербу" для их последователей.
Движение, основанное в 1991 году, запрещает своим последователям курить, пить или обменивать деньги, и они живут как фермеры-вегетариацы, ведущие натуральное хозяйство.
По данным Следственного комитета России, Торопу и двум другим лидерам секты - Вадиму Редькину (экс-барабанщик "Ласкового мая") и Владимиру Ведерникову - будет предъявлено обвинение в "создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием в отношении граждан".
Как следует из материалов уголовного дела, трое мужчин основали в Красноярском крае поселение, состоящее из нескольких деревень, построенных последователями Виссариона. Одна из них - Тиберкул, история которой начинается с 1995 года - широко известна в России как "Город Солнца".
В 2020 году эта секта дважды была фигурантом в судебных процессах:
Церковь Последнего Завета стала хорошо известна на Западе в 2012 году, когда Vice News выпустила документальный фильм на своем канале Youtube под названием "Лидер Сибирского культа думает, что он Иисус".
В 2014 году аналогичный документальный фильм под названием "Сибирский Мессия" был снят телеканалом RT.
Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая от лица ОДКБ на Генассамблее ООН, заявил, что мир "устал от разъединительных линий".