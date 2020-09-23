Правоохранительные органы нескольких стран арестовали 179 человек и изъяли более 6,5 миллионов долларов в рамках скоординированной операции по борьбе с незаконным оборотом опиоидов в даркнете, главным образом в США и Европе.
Об этом сегодня сообщают американские власти.
Эта скоординированная акция, получившая название "Операция дезинтегратор", была предпринята более чем через год после того, как "рынок Уолл — Стрит" — считавшийся одним из крупнейших нелегальных онлайн-рынков в даркнете — был уничтожен властями США и Европы.
Будучи частью интернета, размещенного в зашифрованной сети, даркнет доступен только через специализированные средства защиты анонимности, в первую очередь через браузер Tor.
"Совместная криминальная группа по борьбе с опиоидами и Даркнетами (JCODE) Министерства юстиции США присоединилась к Европолу для проведения операции, в результате которой было изъято более $6,5 млн наличными и виртуальной валютой, а также 500 кг наркотиков в 7 странах. Из них в США было — около 275 кг наркотиков, в том числе фентанил, героин, кокаин, экстази и другие опиоиды", — говорится в сообщении Минюста Соединенных Штатов.
Как следует из опубликованного документа, сотрудники правоохранительных органов задержали 121 подозреваемого в США, 42-в Германии, 8 — в Нидерландах, 4 — Великобритании, 3 — в Австралии и 1 — в Швеции.
Глава Европейского центра киберпреступности Европола Эдвардас Силерис заявил:
"Успех операции дал понять преступникам, использующим "темную паутину" для покупки или продажи наркотиков, что "скрытый интернет больше не скрыт, и их анонимная деятельность не является анонимной."
"Расследование продолжается, и спецслужбы все еще работают над выявлением других лиц, стоящих за счетами даркнета, причастных к торговле людьми. В киберпространстве не будет безопасного убежища для наркоторговцев", — говорит заместитель генерального прокурора США Джеффри Розен.
Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая от лица ОДКБ на Генассамблее ООН, заявил, что мир "устал от разъединительных линий".