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Спецслужбы накрыли сеть торговцев опиоидами в даркнете

Правоохранительные органы нескольких стран арестовали 179 человек и изъяли более 6,5 миллионов долларов в рамках скоординированной операции по борьбе с незаконным оборотом опиоидов в даркнете, главным образом в США и Европе.

Спецслужбы накрыли сеть торговцев опиоидами в даркнете

Об этом сегодня сообщают американские власти.

Эта скоординированная акция, получившая название "Операция дезинтегратор", была предпринята более чем через год после того, как "рынок Уолл — Стрит" — считавшийся одним из крупнейших нелегальных онлайн-рынков в даркнете — был уничтожен властями США и Европы.

Будучи частью интернета, размещенного в зашифрованной сети, даркнет доступен только через специализированные средства защиты анонимности, в первую очередь через браузер Tor.

"Совместная криминальная группа по борьбе с опиоидами и Даркнетами (JCODE) Министерства юстиции США присоединилась к Европолу для проведения операции, в результате которой было изъято более $6,5 млн наличными и виртуальной валютой, а также 500 кг наркотиков в 7 странах. Из них в США было — около 275 кг наркотиков, в том числе фентанил, героин, кокаин, экстази и другие опиоиды", — говорится в сообщении Минюста Соединенных Штатов.

Как следует из опубликованного документа, сотрудники правоохранительных органов задержали 121 подозреваемого в США, 42-в Германии, 8 — в Нидерландах, 4 — Великобритании, 3 — в Австралии и 1 — в Швеции.

Глава Европейского центра киберпреступности Европола Эдвардас Силерис заявил:

"Успех операции дал понять преступникам, использующим "темную паутину" для покупки или продажи наркотиков, что "скрытый интернет больше не скрыт, и их анонимная деятельность не является анонимной."

"Расследование продолжается, и спецслужбы все еще работают над выявлением других лиц, стоящих за счетами даркнета, причастных к торговле людьми. В киберпространстве не будет безопасного убежища для наркоторговцев", — говорит заместитель генерального прокурора США Джеффри Розен.

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