На Курилах прошли учения по противодесантной обороне

Около тысячи военнослужащих приняли участие в учениях по противодесантной обороне на Курильских островах.

Как сообщает портал topwar. ru со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа, в учениях были задействованы около тысячи военнослужащих армейского корпуса ВВО, 200 единиц боевой и спецтехники, включая разведывательные беспилотники.

В ходе учения военные отработали управление подразделениями в условиях маневренной обороны, организацию взаимодействия подразделений и комплексного обеспечения.

Военнослужащие действовали по различным вводным, в том числе отработали действия в условиях нанесения противником авиаудара. В завершении манёвров были проведены боевые стрельбы.

Как отмечает издание, на военные учения на Курилах негативно реагирует Япония, которая считает острова своей территорией. По информации topwar.ru, в ближайшее время МИД Японии направит России ноту протеста.