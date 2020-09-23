Около тысячи военнослужащих приняли участие в учениях по противодесантной обороне на Курильских островах.
Как сообщает портал topwar. ru со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа, в учениях были задействованы около тысячи военнослужащих армейского корпуса ВВО, 200 единиц боевой и спецтехники, включая разведывательные беспилотники.
В ходе учения военные отработали управление подразделениями в условиях маневренной обороны, организацию взаимодействия подразделений и комплексного обеспечения.
Военнослужащие действовали по различным вводным, в том числе отработали действия в условиях нанесения противником авиаудара. В завершении манёвров были проведены боевые стрельбы.
Как отмечает издание, на военные учения на Курилах негативно реагирует Япония, которая считает острова своей территорией. По информации topwar.ru, в ближайшее время МИД Японии направит России ноту протеста.
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