Названа причина смерти аспирантки Анастасии Ещенко

Экспертиза показала, что аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко погибла от двух выстрелов в голову.

Об этом сообщил корреспондент РИА Новости со ссылкой на судмедэксперта в Октябрьском районном суде Петербурга. По его словам, выстрелы были произведены с близкого расстояния.