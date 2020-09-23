Экспертиза показала, что аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко погибла от двух выстрелов в голову.
Об этом сообщил корреспондент РИА Новости со ссылкой на судмедэксперта в Октябрьском районном суде Петербурга. По его словам, выстрелы были произведены с близкого расстояния.
"Выстрелы производились с близкого расстояния, это от 15, 20, 30 сантиметров до 1,5 метра", — пояснил судмедэксперт.
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