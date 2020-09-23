Морпехи при поддержке артиллерии и авиации высадились на побережье

Морские пехотинцы Каспийской флотилии под прикрытием боевых кораблей и авиации высадились на необорудованное побережье в рамках учений "Кавказ-2020".

Как сообщает пресс-служба Минобороны, малые артиллерийские корабли выполнили задачу по огневой поддержке высадки передового отряда морского десанта. С воздуха огневую поддержу осуществили вертолёты Ми-24 и Ми-35. Они нанесли удары по позициям условного противника на побережье.

После работы артиллерии и авиации на берег моря высадились десантно-штурмовые группы морской пехоты. В это же время разведчики Каспийской флотилии десантировались в тыл условного противника. Их действия обеспечили возможность тактического манёвра передового отряда морского десанта.

После высадки передовой и основной группы морские пехотинцы уничтожили силы противодесантной обороны условного противника.

В манёвре принимали участие около 500 военнослужащих полка морской пехоты, также было задействовано 24 боевых корабля и катера Каспийской флотилии и два пограничных сторожевых корабля. Кроме того, в деле участвовали бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня "Град", минометные комплексы "Сани" — всего более 40 единиц военной техники.