Кинологи мотострелкового соединения Восточного военного округа приступили к тренировкам караульных собак по подготовке к охране объектов.
Как сообщает портал rosinform. ru, военные обучают собак служебным командам, преодолению препятствий, охране хозяина, а так же действиям при нападении нарушителей на охраняемый объект. Отрабатывается задержание и конвоирование нарушителей, а также отказ от корма, предлагаемого посторонними людьми.
Отмечается, что караульные собаки будут нести службу на стационарных постах охраны и в свободном карауле.
После завершения подготовки собаки преступят к охране военных объектов.
Анализы российского блогера Алексея Навального прошли проверку в лаборатории в Буше в департаменте Эсон на севере центральной части Франции.