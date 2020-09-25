Мотострелки-кинологи приступили к тренировкам караульных собак

Кинологи мотострелкового соединения Восточного военного округа приступили к тренировкам караульных собак по подготовке к охране объектов.

Как сообщает портал rosinform. ru, военные обучают собак служебным командам, преодолению препятствий, охране хозяина, а так же действиям при нападении нарушителей на охраняемый объект. Отрабатывается задержание и конвоирование нарушителей, а также отказ от корма, предлагаемого посторонними людьми.

Отмечается, что караульные собаки будут нести службу на стационарных постах охраны и в свободном карауле.

После завершения подготовки собаки преступят к охране военных объектов.