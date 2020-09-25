С помощью российских беспилотников армия Сирии нанесла удар по боевикам

При поддержке российских беспилотных летательных аппаратов сирийская армия нанесла тяжёлые удары по позициям террористов.

Как сообщает портал vpk-news.ru, удары были нанесены по объектам в районе Джебель аз-Завия и равнине Аль-Габ. Удар правительственной армии был сосредоточен на опорных пунктах боевиков в районах Аль-Бараа и Афис.

Отмечается, что вооруженное противостояние сирийской армии и террористов-исламистов становится всё более напряжённым, несмотря на формально действующий с марта режим прекращения огня районе провинции Идлиб.