При поддержке российских беспилотных летательных аппаратов сирийская армия нанесла тяжёлые удары по позициям террористов.
Как сообщает портал vpk-news.ru, удары были нанесены по объектам в районе Джебель аз-Завия и равнине Аль-Габ. Удар правительственной армии был сосредоточен на опорных пунктах боевиков в районах Аль-Бараа и Афис.
Отмечается, что вооруженное противостояние сирийской армии и террористов-исламистов становится всё более напряжённым, несмотря на формально действующий с марта режим прекращения огня районе провинции Идлиб.
Анализы российского блогера Алексея Навального прошли проверку в лаборатории в Буше в департаменте Эсон на севере центральной части Франции.