Правительство изменило правила досрочного увольнения из армии

На заседании Правительства были внесены изменения в закон РФ "О воинской обязанности и военной службе". В частности, речь идёт об изменении правил досрочного увольнения из армии.

Как сообщает портал topwar.ru, законопроект предусматривает увеличение количества оснований для досрочного увольнения из армии. Однако военнослужащий будет обязан возместить государству затраты на его обучение.

Кроме того, в проект закона включено положение, согласно которому порядок и условия отправки военнослужащего в командировку будет определять глава органа исполнительной власти или органа государственной власти, осуществляющего руководство на федеральном уровне, если в нем предусмотрена военная служба.

Отмечается, что на прошедшем заседании правительства РФ было принято ещё 20 решений по другим вопросам.