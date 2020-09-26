Пенсионер из Санкт-Петербурга обратился в полицию с заявлением о пропаже крупной суммы денег.
Он утверждает, что с его банковского счёта пропали 114,7 миллионов рублей, которые он получил после продажи акций "Балтики". Мужчина был акционером завода в 1990-х годах.
Оказалось, что на имя пенсионера была открыта карта в другом городе и с её помощью переведены средства.
Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что возможности вернуть Крым силовым путем у Киева нет. Но это не означает отсутствия стратегии.