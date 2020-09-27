В Нагорном Карабахе началась война

Азербайджанские военнослужащие начали наступление по всей линии фронта в Нагорном Карабахе. Среди мирного населения уже есть жертвы из-за обстрела со стороны Азербайджана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о начале войны с Азербайджаном.

"Враг начал атаку на Арцах. Армия обороны успешно столкнулась с нападением. Ситуация находится в оперативном развитии, информация будет сообщена при необходимости", — написал политик в Facebook.

По информации Минобороны Армении, атака на Нагорный Карабах была отбита. Уничтожены три азербайджанских танка. Бои продолжаются.