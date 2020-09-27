В Нагорном Карабахе продолжаются кровопролитные бои

В Нагорном Карабахе продолжаются кровопролитные бои. Об этом сообщают в пресс-службе Минобороны непризнанной республики.

"Армия Азербайджана ударила артиллерией и беспилотниками по всей линии соприкосновения арцахских и азербайджанских сил. В качестве мишени были избраны также находящиеся в глубоком тылу населенные пункты, а также столица Степанакерт", — сказано в сообщении ведомства.

Президент Арцаха Араик Арутюнян готовит обращение к народу.