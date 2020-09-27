Россия может вмешаться в конфликт Азербайджана и Армении только при одном сценарии. Если Армении и странам СНГ будут грозить удары Турции.
Такое мнение изданию "Ура.ру" высказал глава Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.
"Вмешательство России в карабахский конфликт возможно в одном единственном случае — внешней угрозы границам СНГ и Армении со стороны Турции", — пояснил эксперт.
Недавно Кристина Асмус жаловалась на плохое самочувствие и потерю голоса из-за жёсткого рабочего графика.