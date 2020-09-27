Россия может вмешаться в конфликт Азербайджана и Армении

Россия может вмешаться в конфликт Азербайджана и Армении только при одном сценарии. Если Армении и странам СНГ будут грозить удары Турции.

Такое мнение изданию "Ура.ру" высказал глава Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.